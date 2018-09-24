Bursagaz'dan Gürsu istasyonuna büyük yatırım

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, şehrin doğal gaz ana giriş istasyonu olan Gürsu RMS-A'yı yaklaşık 7 milyon TL'lik bir yatırımla yeniledi.

Üç ay süren çalışmaların ardından eylül ayında yeniden faaliyetlerin başladığı istasyona teknik gezi düzenlendi. İstasyon gezisinde Bursagaz Genel Müdürü Dr. MarkusRapp, “İleri teknoloji kullanarak yenilediğimiz Gürsu istasyonu ile birlikte sürekli ve güvenli bir şekilde sağladığımız doğal gaz arzında oluşabilecek en ufak bir kesinti ihtimalini de bertaraf etmiş olduk” dedi.

Yaklaşık 7 milyon TL'lik bir yatırımla istasyonu yenilediklerini söyleyen Rapp, “Gürsu istasyonunda ileri teknoloji ve yeni ekipmanlar kullanarak yaptığımız revizyon ile birlikte daimî ve güvenli bir şekilde sağladığımız doğal gaz arzındaki kesinti ihtimalini asgarîye indirmiş bulunuyoruz. Bursa halkının tamamının güvenilir, temiz ve konforlu yakıt olan doğal gazı kesintisiz bir biçimde kullanmasına büyük önem veriyoruz. Bu hedefimizi sağlam bir zemine oturtmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz” dedi.

Doğalgaz arz güvenliği açısından iki ana şehir giriş istasyonunun yedekli yapıda çalıştığını belirten Dr. MarkusRapp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Revizyon sırasında şehrin doğalgaz arzını Nilüfer istasyonumuzdan sağladık. İlerleyen yıllarda şehrin gaz kullanımının arttığı durumlarda bir istasyondan arzı gerçekleştirilemezse diğer istasyon devreye girecek ve şehre iki taraflı gaz arzı sağlanabilecektir.”

Doğal gaz arzının sürekliliği açısından iki ana şehir giriş istasyonunun yedekli yapıda çalıştığını belirten Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden ise “İstasyonumuzun elektrik ve otomasyon altyapısını BOTAŞ şartnamesine uygun olarak en son teknoloji ürünlerle revize ettik. Ulusal iletim hattına direkt olarak bağlı bu istasyonumuzdan alınan doğalgazı, 70 bardan 40 bara düşürerek dağıtım şebekesine bağlı olan diğer alt istasyonlara ilettik. Kullandığımız teknoloji ile ekipmanların çalışma ömrünü uzatmayı ve gaz arzı sürekliliğini sağlam temellere oturtmayı hedefledik. Bursa halkı kış aylarındaki yoğun sarfiyatından ya da yaz aylarında artan nüfustan etkilenmeden sürekli, konforlu ve güvenli bir şekilde doğal gaz kullanmaya devam edecek” diye konuştu.