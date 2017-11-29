Bursagaz’dan güvenli doğal gaz kullanma uyarısı

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, doğal gazın kurallarına uygun olarak kullanıldığında en güvenli yakıtlardan biri olduğunun altını çizilerek, “Çevre dostu, ekonomik ve konforlu yakıt doğal gaz, gerekli bakımlar düzenli yapıldığında hiçbir risk arz etmez. Kullanıcıların baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnıza yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor. Ayrıca Bursagaz, 2008 yılı öncesi tesisata sahip cihazların mutlaka değişmesi gerektiği konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Cihazların bulunduğu yerlerde güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerinin mutlaka açık ve temiz tutulması da büyük önem taşıyor. Doğal gaza geçenlerin tesisat tadilatını yetkisiz firmalara, projesiz ve Bursagaz’ın onayı olmadan yaptırmaması gerekiyor. Bursagaz onayına sahip sertifikalı iç tesisat firmalarının listesine www.bursagaz.com adresinden ulaşılabiliyor” denildi.

“Ailenizin güvenliği için” sloganıyla doğal gaz kullanımına yönelik önemli bilgiler paylaşan Bursagaz, evlerde doğal gazla alakalı olumsuz bir durum fark edildiği anda, 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil hattının aranması gerektiğine dikkat çekti.

İşte, evlerde güvenli doğal gaz kullanımına ilişkin altın kurallar:

Bacaların bakımı her yıl düzenli olarak, sadece sertifikalı firmalara yaptırın ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol ettirin. Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Bacalı cihazların bulunduğu odada kesinlikle uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarmı bulundurun. Bacalı cihazla baca arasındaki bağlantının paslanmaz çelikten olmasına dikkat edin. Bacalı cihazınız eğer mutfakta buluyorsa bacasına kesinlikle aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda kesinlikle bacalı cihaz kullanmayın. Yakıcı cihazlarınızda normalde yaşanmayan bir durumla karşılaştığınızda mutlaka yetkili servisinizle irtibata geçin. Lodosın etkili olduğu zamanlarda bacalı cihazınızı kapalı tutun.