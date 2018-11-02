Bursagaz'dan sürdürülebilir yaşam konferansı

Türkiye'nin en büyük doğal gaz şirketlerinden Bursagaz'ın KalDer Bursa ile birlikte hayata geçirdiği sürdürülebilir yaşam konferansının üçüncüsü 'hayatı renkleriyle yaşa' temasıyla düzenlendi.

Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz, operasyonel faaliyetlerini sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirketin bu kapsamda KalDer işbirliği ile düzenlediği sürdürülebilir yaşam konferansının üçüncüsü 'hayatı renkleriyle yaşa' temasıyla yapıldı. Konferansa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız ile iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yıldız, Bursagaz'a yaptığı çalışmalar adına teşekkürlerini ileterek, Bursagaz'ın sürdürülebilirlik tarafında yaptığı çalışmalar ve kente kattığı değerler ile örnek bir firma olduğunu belirtti.

Rapp: "Sürdürülebilirlik konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Sürdürülebilir yaşam konferansının açılış konuşmasını Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp gerçekleştirdi. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını devam ettirirken odak noktalarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Rapp, “Bursagaz olarak sürdürülebilirliği en önemli değer olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik duygusu ve sorumluluk bilinciyle operasyonlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini düşünerek hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik azmi ile çalıştığımızda yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı büyüterek, etki alanını genişletmek için sürekli çalışıyoruz” dedi.

Konferans ile birlikte sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çeken Markus Rapp, sözlerini şöyle sürdürdü,

“Sürdürülebilirliğin iklim, eğitim, cinsiyet eşitliği, enerji gibi çok geniş bir kapsamı var. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren sürdürülebilirlik alanında Bursagaz olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz ve yalnızca sektörümüze değil tüm kesimlere örnek teşkil edecek projeler sunmaya gayret ediyoruz. Şirketimizin “sorumlu” ve “ileride” ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında proaktif çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Türkiye'nin ilk sürdürülebilir yaşam konferansı olma özelliğini taşıyan sürdürülebilir yaşam konferansı, Bursagaz'ın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği 'sürdürülebilir yaşam platformu' tarafından düzenleniyor. Sürdürülebilir yaşam platformu markası ile gönüllülerle buluşan Bursagaz, bu kapsamdaki uygulamalarını insan kaynağı, enerji, ekonomi, operasyonel mükemmellik, sosyal sorumluluk ve toplumsal güvenlik odaklarında yürütüyor.