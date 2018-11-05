Bursagaz'ın AR-GE projeleri EPDK'dan onay aldı

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz'ın hazırladığı üç AR-GE projesi EPDK tarafından kabul edildi.

Abone sayısı bir milyona yaklaşan Bursagaz, ana faaliyet alanı olan doğal gaz dağıtımının yanı sıra sektörün, şehrin ve toplumun gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Ar-Ge ve inovasyon kültürünü teknik operasyonların yanı sıra idarî ve destek süreçlerine de yayan Bursagaz'ın bu doğrultuda hazırlayıp onaya sunduğu projelerden üçü Ar-Ge projesi olarak, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından onaylandı.

Bursagaz'ın hazırladığı projelerden ilki olan Görsel Eğitim Merkezi Projesi ile şirketin Nilüferköy bölgesindeki işletme binasında yer alan bir salona Yeni Nesil Öğrenme Merkezi ve eğitim salonu yapılacak. Merkezde Bursagaz çalışanları, Bursagaz'ın iş ortağı olan iç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin çeşitli teknik konularda bilgi edinmeleri ve buna ek olarak öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek teknolojik bir yapının oluşturulması amaçlanıyor. Bu yapıda arttırılmış gerçeklik ve oyunlaştırarak öğrenme (serious game) teknikleri ile eğitim uygulamaları yapılacak.

Türkiye'deki gaz dağıtım şirketlerinde ortak olarak kullanılan KPI'ların (Anahtar Performans Göstergesi) tespitinin yapılması, ortak bir ölçüm metodolojisi geliştirilmesi, başarı ölçümü sağlayacak verilerin oluşturulması maksadıyla geliştirilen KPI Projesi, sektörde standartların sağlanması için atılan çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin temel hedeflerinden birini, sürekli iyileştirme ve hizmet kalitesini artırma oluşturuyor.

Robotik döneme geçiliyor

Bursagaz, EPDK tarafından kabul edilen üçüncü projesini ise Kayserigaz ile birlikte yürütüyor. Projenin adı; Kuruma Dışarıdan Gelen Bilgi Taleplerinin Otomatik Olarak Yanıtlanmasında Robotik Süreç Otomasyonu Teknolojisinin Uygulaması. Projede, kuruma çeşitli makamlardan gelen bilgi taleplerinin geleneksel bir şekilde ilgili personel tarafından çeşitli sistemlere erişerek derlenmesi ve cevaplanması yerine robotik süreç otomasyonu teknolojisinin kullanılması üzerine çalışılacak. Bu sayede, taleplerin otomatik bir şekilde yanıtlanması ve personelin daha katma değerli işlere odaklanması amaçlanıyor.

Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, her detayı üzerinde titizlikle durdukları üç projenin de EPDK tarafından kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bursagaz'ın bir yandan doğal gaz dağıtımında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşırken, diğer yandan toplumun her kesimine dokunduğunu söyleyen Rapp, “Şirketimiz bünyesinde geliştirdiğimiz iki projemiz ve kardeş şirketimiz olarak gördüğümüz Kayserigaz ile birlikte geliştirdiğimiz proje ile sektör çalışanlarından bu alanda kariyer yapmayı planlayan gençlere kadar geniş bir kesime ulaşacağız. Bursagaz'ın ilkelerinden birini “ileride” söylemi oluşturuyor. Bütün çalışanlarımızla birlikte bu ilke çerçevesinde inovatif çözümler ve projeler sunmaya devam edeceğiz” dedi.