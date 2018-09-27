Bursalı balıkçıların belge sevinci

Çanakkale Liman Başkanlığı ve Karacabey Belediyesi iş birliği ile Uluabat Gölü'nde ticarî ve olta balıkçılığı yapan kayık ve tekne sahiplerine yönelik açılan kursa katılan 330 kursiyere ‘gemi sevk ve idare belgesi' verildi.

Çevre ilçelerden gelenlerle toplam 330 kişinin almaya hak kazandığı belgeler törenle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından kursiyerlere takdim edildi. Törene Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin ile Eskikaraağaç ve Gölyazı'da ikamet eden balıkçılar katıldı. Ali Özkan, balıkçıların meseleleri ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Balıkçıların idare belgelerini almaları gerektiğini belirten Özkan, “Daha evvel balıkçılarımız başka yere giderek imtihana giriyorlardı. Liman Başkanlığı ile iş birliği yaptık ve belgeleri Karacabey'de vermeye başladık. Böylece hem hobi hem de ticari amaçla balıkçılıkla uğraşanların, Çanakkale'ye gidip bu belgeyi almalarına gerek kalmadı” dedi.

Bu çalışmadan 330 balıkçının faydalandığını ifade eden Özkan, bu sayede sadece Karacabey'den değil komşu şehirlerden de Uluabat Gölü ve çevresindeki sularda balıkçılık yapanların belgeyi almalarını sağladıklarını kaydetti.