Bursalı bisikletçiler iftar sonrası Uludağ’a tırmandı

Bursa Peloton Bisiklet Grubunun düzenlediği Uludağ tırmanış etkinliği için saat 22’de Esentepe Mahallesinde toplanan 32 bisikletçi, Çekirge Yolu üzerinden yaklaşık 2.5 saat pedal çevirerek Uludağ 1. Oteller Bölgesine çıktı. Milli Parklar girişinde ve Oteller Bölgesinde fotoğraf çektiren bisikletçiler, sahur vaktine kadar Bursa’ya inerek etkinliği tamamladı.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı turda bisikletçilerin kask, ön ve arka ışık zorunluluğu olmasının yanında her türlü kazaya karşı ekibi bir araç ve motosiklet takip ederken, Yeşil Pedal Spor Kulübü, EMO Bisiklet Grubu, İnegöl Bisiklet ve ferdi lisanslı sporcuları etkinliğe destek verdi.

Bisiklet kulüpleri adına konuşan Yeşil Pedal Bisiklet Kulübü Başkanı Mecit Tatlıcılar, “4 yıldır Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz turu, bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk getirmek istedik. Her yıl Uludağ Performans Tırmanışı gibi Ramazan Tırmanışına da katılım sağlayan arkadaşlarımızın sayıları çoğalıyor. Gece güvenlik önlemlerimizi aldığımız için trafik açısından çok rahat oluyor. Belki ileride bunu da bir organizasyon haline getirebiliriz” dedi.