Bursalı bisikletçiler sahur programında buluştu.

Bursa Aydın Bisiklet tarafından hafta sonu düzenlenen geleneksel sahur turu etkinliğine yaklaşık 60 bisikletçi katıldı. Mudanya yolundan tura başlayan bisikletçiler, Yunuseli, Çeltikköy, Yeniceabat, Terminal, Demirtaş, İsmetiye, Ağaköy’e gitti. Dönüşte aynı güzergâhı kullanan bisikletçiler Yeniceabat’da sahur yaptıktan sonra tekrar Hürriyet Mahallesine geri dönerken, yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı turda bisikletçiler ayrıca araçla takip edildi. Aydın Bisiklet İşletmecisi İsmail Aydın, “Yaklaşık 30 yıldır hava şartlarının el verdiği sürece hafta sonları tur düzenlediklerini belirterek, turlarımıza Ramazan ayında da devam ettik. Arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem sahurumuzu hem de sporumuzu yaptık” dedi.