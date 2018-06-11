Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 10:44

Bursalı bisikletçiler sahur programında buluştu.

Bursa’da iftardan sonra bir araya gelen bisikletçiler 50 kilometre pedal çevirdi.

Bursalı bisikletçiler sahur programında buluştu.

11 Haziran 2018 10:44


Bursa Aydın Bisiklet tarafından hafta sonu düzenlenen geleneksel sahur turu etkinliğine yaklaşık 60 bisikletçi katıldı. Mudanya yolundan tura başlayan bisikletçiler, Yunuseli, Çeltikköy, Yeniceabat, Terminal, Demirtaş, İsmetiye, Ağaköy’e gitti. Dönüşte aynı güzergâhı kullanan bisikletçiler Yeniceabat’da sahur yaptıktan sonra tekrar Hürriyet Mahallesine geri dönerken, yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı turda bisikletçiler ayrıca araçla takip edildi. Aydın Bisiklet İşletmecisi İsmail Aydın, “Yaklaşık 30 yıldır hava şartlarının el verdiği sürece hafta sonları tur düzenlediklerini belirterek, turlarımıza Ramazan ayında da devam ettik. Arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem sahurumuzu hem de sporumuzu yaptık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç