Bursalı dağcılar 15 Temmuz şehitlerini zirvede andı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Bursa Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü Dağcılık il Temsilciliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak faaliyeti olarak düzenlenen etkinlikte, Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a çıktı.

Sabahın erken saatlerinde Bursa’dan yola çıkan yaklaşık 80 kişi Oteller bölgesine ulaştı. Maden bölgesi üzerinden başladıkları zorlu parkuru aşan dağcılar, 2543 metre yükseklikte bulunan Uludağ zirvesine ulaşırken burada anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz ve bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehit ve gaziler için düzenlenen tören; saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından yapılan dualarla son buldu.

Faaliyet boyunca 22 kilometre yürüyen dağcılar, zirvede hatıra fotoğrafı çektirirken, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından etkinliğe katılanlara sertifika verildi.