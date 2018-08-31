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31 Ağustos 2018 09:13

Bursalı dağcılar "Devin Dişi"ne tırmandı

Bursalı 4 dağcı İtalya ile Fransa sınırındaki Alpler’de 4 bin 13 metre yükseklikteki Dent De Geant (Devin Dişi) dağına tırmandı.

Bursalı dağcılar

31 Ağustos 2018 09:13


Uludağ Dağcılık Kulübü’den (ULUDAK) İsmet Şentürk ile Sevda Oruç ve Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nden (BUDAK) Ayşe Arabacı ile Halit Çelik İtalya’da Alpler’e tırmandı. 4 bin 13 metre yükseklikteki Dent De Geant bölgesinde Dent De Geant dağına tırmanan dağcıların yolculuğu kameraya yansıdı. İlk günde sisli ve buzlu havada tırmanan dağcılar geceyi bölgede geçirdi. Daha sonra dağcılar Dent De Geant dağına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sırasında rotanın bir bölümüne sabit hat çekilirken, diğer bölümünde ise bütün güvenlik tedbirleri alınıp tırmanış gerçekleştirildi. Daha sonra aşağıya inen dağcılar buzda yürüyüş yaptı.


ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “5 yıldır Alpler’e her ağustos ayında gidiyoruz. Bu yıl da Fransa ile İtalya sınırında yer alan Devin Dişi kaya blokuna tırmandık. Birinci gün sabah erken saatlerde yola çıktık. Taş ve döküntü yığınından meydana gelen sırt hattını aştık. Burada bir gece kaldık. Ertesi gün hava şartlarının iyi olmasını bekledik. Kar ve buzlanma vardı. Kar ve buz tabakası eriyince 4 kişilik ekiple tırmanışı gerçekleştirdik. Güzel bir tırmanış oldu” dedi.




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