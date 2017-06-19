Bursalı dağcılardan 2500 metrede iftar

Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinde Uludağ’a çıkan Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü dağcıları 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesine yürüdü.

Oteller bölgesinde buluşarak madenler yolundan 2 saatlik yürüyüşün ardından zirveye varan dağcılar, yanlarında getirdikleri ocakla yaptıkları yemekle iftarını yaptılar. Havanın soğuk olması ve yağmurun başlamasıyla birlikte tekrar yola çıkan dağcılar sabaha karşı evlerine döndü.

2543 metre ile Marmara bölgesinin yüksek noktasına çıkan dağcılar o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.