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04 Haziran 2018 11:54

Bursalı dağcılardan 2543 metrede iftar

Bursalı bir grup dağcı, Marmara bölgesinin en yüksek noktasında iftar yaptı.

Bursalı dağcılardan 2543 metrede iftar

04 Haziran 2018 11:54


Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinde Uludağ’a çıkan Timsahlar Trekking Grubundan 7 kişi, 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesine yürüdü.


Madenler bölgesine kadar araçlarıyla giden dağcılar, zaman zaman bulutların üzerine de çıktı. 2 saatlik yürüyüşün ardından zirveye varıldı. Yanlarında getirdikleri ocakta yaptıkları yemekle iftarını açan ekip, havanın soğuk olması nedeniyle tekrar yola çıkarak, sabaha karşı evlerine döndü.


2543 metre ile Marmara bölgesinin yüksek noktasına çıkan dağcılar o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.


Geçen yıl da Ramazan ayında zirveye çıktıklarını ifade eden Abdullah Yıldız “Her yıl olduğu gibi yine dağcı arkadaşlarla geleneksel olarak zirve iftarına katıldık. Anlamlı bir etkinlik oldu” dedi.




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