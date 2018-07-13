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13 Temmuz 2018 10:20

Bursalı dağcılardan örnek davranış

Bursalı dağcılar, düzenledikleri etkinlikte Uludağ’da çöp topladı.

Bursalı dağcılardan örnek davranış

13 Temmuz 2018 10:20


Bursalı 13 dağcı her zaman düzenledikleri yürüyüş etkinliklerini bu sefer çevreye atılan çöpler için gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Uludağ’a çıkan dağcılar, Sarıalan’dan başladıkları yürüyüşte teleferik güzergahını takip ederek Çobankaya’ya ulaştı. Yanlarına getirdikleri çöp poşetleriyle yürüyen dağcılar, yaklaşık 10 kilometrelik parkuru çöplerden arındırdı.


Her yıl bu tür faaliyetler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Demirtaş Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Vedat Genç, vatandaşların doğaya daha çok sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti.




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