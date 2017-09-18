Bursalı firmalar ‘AS 9100’ ile dünyaya açılacak

AS 9100 belgesi için danışmanlık verilmeye başlanan firmalar, 9 ay boyunca sürecek danışmanlık sürecinin ardından almaya hak kazanacakları belgeyle özellikle uluslararası sivil havacılık alanında üretim yapabilecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Uzay, havacılık ve savunma sektörlerinde rekabetçi olmanın yolu uluslararası sertifikalara sahip olmaktan geçiyor. Gerçekleştirdiğimiz sertifikasyon çalışmalarıyla firmalarımızın kapasite ve üretim kaliteleri artarken ihracatları da ivme kazanıyor” dedi.

Bursa’nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi sektörlerde büyük bir üretim tecrübesine sahip olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, firmaların bu sektörlerdeki üretim tecrübelerini farklı sektörlerde de değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda sağladığı katma değerle ihracatta en stratejik sektörler arasında yer alan uzay, havacılık ve savunma alanlarında da Bursa’yı söz sahibi yapmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Uzay, havacılık ve savunma sektörleri, kendine özgü yüksek teknolojili üretim sistemleri barındıran sektörler. BTSO Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmemizde yer alan firmalarımızın yetenekleri de söz konusu sektörlerin kendine özgü yüksek teknolojili üretim sistemlerine cevap verebilecek nitelikte. Firmalarımız, diğer sektörlerden edindikleri tecrübe ve güçlü Ar-Ge altyapılarıyla kolaylıkla bu sektörlere de adapte olabilirler” dedi.

En büyük avantaj otomotivdeki tecrübe

Halihazırda Bursa’da çok sayıda firmanın dünyanın önde gelen otomotiv firmalarıyla işbirliği gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Burkay, “Otomotivde üretim için gerekli olan IATF 16949 belgesine sahip firmalarımızın sayısı oldukça fazla. Bursa’nın en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Otomotivin rekabetçi üretim yapısına alışkın firmalarımız, uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde de somut gelişmeler kaydetmeyi başarıyor” ifadelerini kullandı. 2017’nin ilk 8 ayında savunma ve havacılık sektörlerinde Bursa ihracatının 2016 yılına göre yüzde 370 oranında arttığını hatırlatan Başkan Burkay, firmaların bu sektörlerde başlatılan milli projelerde de etkin birer paydaş haline geldiğine dikkat çekti.

Uzay, havacılık ve savunma sektörlerinde üretim gerçekleştirebilmek için en önemli belge olan AS9100 için danışmanlık hizmeti, Serdar Aksoylar Danışmanlık tarafından verilmeye başlandı. Türkiye’de yalnızca 6 danışmanlık firması tarafından sağlanan ve 9 ay süreyle devam edecek danışmanlık hizmetiyle her firmanın üretim altyapısı uluslararası savunma ve havacılık sanayii disiplini ve kültürüne uyumlu hale gelecek. Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi firmaları sahip olacağı AS 9100 belgelendirmeleri ile çok yakın zamanda Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) projelerinin tüm alt sistemlerini karşılayabilecek düzeye ulaşacak ve milli helikopter Atak, milli tank Altay, milli insansız hava aracı ANKA ve benzeri milli projelerin gelişmesinde katkılarını da artırmış olacak.