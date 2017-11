Bursalı firmalar Dubai The Big 5 Fuarı’nda

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren BTSO üyesi firma temsilcileri, Dubai’de gerçekleştirilen The Big 5 Fuarı’nı ziyaret etti. 29 Kasım tarihine kadar kapılarını açan ve sektörün en önemli buluşmaları arasında gösterilen The Big 5 Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı’nda 59 ülkeden 2 bin 600’e yakın firma yer aldı. 241 Türk firmasının stant açtığı fuara BTSO da önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in de yer aldığı yaklaşık 50 kişilik Bursalı işadamı heyeti, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında The Big 5 Fuarı’nda yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 130’un üzerinde fuar organizasyonuna imza attıklarını hatırlatan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “Projeye başlarken üyelerimizin mevcut ihracat hacmini artırmayı ve yeni firmalarımızın ihracata başlamalarını amaçlamıştık. Bu amacımıza da ulaştığımıza inanıyorum. Bu doğrultuda başta Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari gibi projelerimizin meyvelerini kısa süre içerisinde toplamaya başladık. Çalışmalarımız sonucunda Bursa 800’den fazla yeni ihracatçı kazandı. Projelerimizin şehir ekonomisine katkısını da buradan görebiliyoruz” diye konuştu.

The Big 5 Fuarı’nın inşaat ve yapı sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer aldığını dile getiren Şener, “The Big 5, özellikle Orta Doğu pazarı için ciddi kararların alındığı önemli bir organizasyon. Fuar geçen seneye göre yüzde 30 oranında büyüme göstermiş. Bu da sektörün burada büyüme trendi içerisinde olduğunu gösteriyor. Fuarda ayrıca firmalarımızın hem kalite olarak hem de nitelik olarak ciddi bir gelişim içerisinde olduğunu tespit ettik” dedi.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile yurt dışı iş gezisi organizasyonuna katılan Bursalı firmalar BTSO ve KOSGEB’in desteklerinden faydalanabiliyor. KOSGEB tarafından proje kapsamındaki organizasyona katılan firmaların ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 50 oranında yakın ülkeler için 3 bin TL, uzak ülkeler için ise 5 bin TL’ye kadar destek veriliyor.