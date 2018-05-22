Bursalı Firmalar IFAT Fuarı’nda

BTSO, Küresel Fuar Acentesi ile Bursa iş dünyası temsilcilerini dünyanın önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Geri dönüşüm sektörü temsilcileri Münih’te düzenlenen IFAT 2018 Fuarı’na katıldı. 2 yılda bir olarak düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli geri dönüşüm teknolojileri fuarı olan organizasyonun heyet başkanlığını ise BTSO Meclis Üyesi Namık Cüneyt Cantürk yaptı. Sektör temsilcileri, 3 bin 500’e yakın firmanın stant açarak katılım sağladığı fuarda sektördeki son teknolojileri yakından inceledi.

5 milyar euro’luk pazar

BTSO Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Namık Cüneyt Cantürk, Türkiye’deki atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü pazarının 5 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaştığını söyledi. Türkiye’de yılda 25 milyon ton evsel atık, 1,2 milyon ton endüstriyel atık ortaya çıktığını ifade eden Cantürk, Bursa’nın sektöre yön veren kentlerden birisi olduğunu kaydetti.

Fuar verimli geçti

Namık Cüneyt Cantürk, BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi Projesi ile sektörlerin dünyaya açılmasını ve ihracat potansiyelinin artmasını sağladığını dile getirdi. IFAT Fuarı’nın Bursalı firmalar açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Cantürk, “Sektörümüzün gelişimi açısından yeni teknolojileri takip etmek büyük anlam ifade ediyor. IFAT Fuarı da sektörün kalbinin attığı önemli bir organizasyon. BTSO da Bursalı sektör temsilcilerimizi fuarla buluşturdu. Organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan 90’a yakın Türk firmasının stant açtığı fuarı 160 ülkeden 140 bini aşkın kişi ziyaret etti. Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlediği iş gezilerine katılan 5 bin 500’den fazla üyesine KOSGEB işbirliğinde şimdiye kadar 22 milyon liraya yakın destek sağlayan BTSO, firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunuyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri, www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.