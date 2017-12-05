Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 13:40

Bursalı firmalara enerji verimliliği eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından açılan Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) firmalara eğitim veriyor.

Bursalı firmalara enerji verimliliği eğitimi

05 Aralık 2017 13:40


BTSO tarafından hayata geçirilen merkez, MESYEB bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. EVM, kurulduğu günden bu yana ilk defa firmalara yönelik ‘enerji verimliliği’ eğitimi verdi. İlk eğitim, BTSO’nun Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Tekstil Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (BURTEX) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi (SETEK) firmalarına yönelik verildi. EVM tarafından hem uygulamalı hem de teorik olarak verilen eğitime 20’yi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Söz konusu eğitim programında, firmalara üretim alanlarında enerji verimliliği noktasında tüm bilgiler aktarıldı.


BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan EVM’nin Bursalı firmalara yönelik eğitimlerine devam edileceğini söyledi. Karakök, merkezin bugün itibariyle 70’e yakın firmada enerji verimliliği ölçümleri yaptığını vurguladı. Ramazan Karakök, “Tekstil sektör temsilcilerimize yönelik düzenlenen bu eğitim, firmalara verimlilik noktasında büyük destekler veriyor. Bütün firmalarımızı EVM’nin sunduğu imkanlardan ve fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    12°C
  • Cumartesi
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç