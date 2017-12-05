Bursalı firmalara enerji verimliliği eğitimi

BTSO tarafından hayata geçirilen merkez, MESYEB bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. EVM, kurulduğu günden bu yana ilk defa firmalara yönelik ‘enerji verimliliği’ eğitimi verdi. İlk eğitim, BTSO’nun Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Tekstil Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (BURTEX) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi (SETEK) firmalarına yönelik verildi. EVM tarafından hem uygulamalı hem de teorik olarak verilen eğitime 20’yi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Söz konusu eğitim programında, firmalara üretim alanlarında enerji verimliliği noktasında tüm bilgiler aktarıldı.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan EVM’nin Bursalı firmalara yönelik eğitimlerine devam edileceğini söyledi. Karakök, merkezin bugün itibariyle 70’e yakın firmada enerji verimliliği ölçümleri yaptığını vurguladı. Ramazan Karakök, “Tekstil sektör temsilcilerimize yönelik düzenlenen bu eğitim, firmalara verimlilik noktasında büyük destekler veriyor. Bütün firmalarımızı EVM’nin sunduğu imkanlardan ve fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.