Bursalı firmalardan Kazakistan çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nin (Ur-Ge) Orta Asya çıkarmasındaki ikinci durağı Kazakistan oldu. Kırgızistan'da 500'e yakın firmayla ikili iş görüşmesi yapan Bursalı firmalar, Kazakistan'da Laleli ve Adem Center'deki firmaları ziyaret etti. Kırgızistan ve Kazakistan temaslarında önemli siparişler alan bazı firmalar, sevkıyatlarına Bursa'ya dönmeden başladı.

Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursa, bu sektördeki ihracat potansiyelini artırmak için dünyayı karış karış geziyor. BTSO çatısı altındaki bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge Projesi üyeleri, Orta Asya coğrafyasına ihracat seferine devam ediyor. Daha önce İran, Fas, Sırbistan gibi ülkelerde B2B organizasyonlarına imza atan sektör temsilcileri, şimdi de Orta Asya pazarına rotayı çevirdi. İlk olarak 6.2 milyonluk bir nüfusa sahip Kırgızistan'a yönünü çeviren sektör temsilcileri, burada gerçekleştirilen B2B görüşmelerinden olumlu sonuçlar aldı. Bursalı firmalar, ikili iş görüşmelerinde 500'e yakın firma ile bir araya geldi.

BTSO liderliğinde 60'ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin Orta Asya seferindeki ikinci durağı Kazakistan'ın Almatı şehri oldu. Bursalı sektör temsilcileri, Almatı'nın en önemli iki ticaret merkezi olan Adem Center ve Laleli Center'ı inceledi. Her iki merkezde özellikle Bursa menşe'li ürünlerin olması dikkati çekti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, üretim ve ihracat şehri Bursa'nın dış ticaret hacmini güçlendiren adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Ur-Ge projelerinin firmaların dünyaya açılmasını ve ‘ihracatçı' olmalarını sağladığını kaydeden İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonunun bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Kırgızistan ve Kazakistan ziyaretinin firmalar için oldukça verimli geçtiğini kaydeden İsmail Kuş, “Dünyanın en kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerini imal eden sektörümüz, ihracatta altın bir dönem yaşıyor. Artık firmalarımızın rotası ihracat oldu. Kısa sürede önemli bir mesafe kat eden firmalarımızın ihracatta yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan ve Kırgızistan programı kapsamında bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin attığı merkezlerde Bursa markalı ürünlerin yoğun olarak tercih edildiğini kaydeden İsmail Kuş, “Üretimde başarı çıtasını her geçen yıl artıran sektörümüz, bu vizyonu ihracatta da sürdürüyor. Ziyaret ettiğimiz neredeyse her işyerinde Bursa markalı ürünleri görmek oldukça gurur verici bir olay.” diye konuştu.

Sektör temsilcisi Mustafa Uluocak, Kazakistan'daki ticaret merkezi ziyaretinde kendi ürünlerini vitrinde görmenin mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi. Uluocak, firma olarak Orta Asya pazarına daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, “Sektörümüzün ve ülkemizin büyümesi için gece gündüz çalışacağız.” diye konuştu.

Heyet katılımcısı Ersin Baykal, BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen iş gezisinde Orta Asya coğrafyasının önemli bir pazar olduğunu bizzat görme imkanı bulduklarını söyledi. Ersin Baykal, “Türk mallarına yönelik önemli bir teveccüh var. Kırgızistan'daki ikili iş görüşmelerinde birçok firmamız sipariş almaya başladı. Bazı firmalar sevkiyatlarına geriye dönmeden başladı.” dedi.

“BTSO'NUN FARKINI HİSSETTİK”

Sektör temsilcisi Cemal Eyüpoğlu, Kazakistan ve Kırgızistan programlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi. Bursa ürünlerini dünyanın dört bir yanında görmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Eyüpoğlu, BTSO'nun yürüttüğü Ur-Ge projelerinin sektörün dünyaya açılmasına ve ihracatın artmasına katkı sağladığını kaydetti. Sektör temsilcisi Ayşe Akgün ise B2B organizasyonlarında önemli iş bağlantılarını kurduklarını söyledi. Akgün, “Sektörümüzün ihracatta güzel işler çıkaracağına inanıyorum. BTSO, muazzam bir organizasyona imza attı. Firma olarak kendi imkanlarımızla geliyor olsaydık, bu kadar verimli bir program olmazdı.” dedi.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve beraberindeki heyet, Kazakistan programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ı ve Ticaret Ataşesi Osman Boztepe'yi ziyaret etti. Başkonsolos Yılmaz, ziyarette Kazakistan ekonomisi ve yatırım fırsatları konusunda Bursalı heyete bilgiler aktardı.