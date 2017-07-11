Bursalı gençler FETÖ davalarının takipçisi olacak

Bursa Gençlik Platformu üyeleri, adliye binası önünde basın açıklamasında bulundu. Grup adına konuşan Av. Mustafa Çetin, "Türkiye bir yıl önce 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı millete ve devlete ihanet eden Fetullahçı Terör Örgütü’nün silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış teröristlerin darbe kalkışmasıyla karşılaştı. Bir çok kardeşimiz alçakların kurşunlarına hedef oldu. Şehadet şerbetini gören kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Uzun yıllar kadın, çocuk, yaşlı demeden cephede kurtuluş mücadelesi veren milletimizin tarihinde daha önce böylesine bir ihanet şebekesine rastlanılmamıştır. FETÖ ihanet şebekesinin darbeci elebaşılarının yargılandığı süreci Bursa gençliği olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizler, Bursa halkının canına ve namusuna, sonrasında ise Bursa’nın gençlerinin geleceğine kast eden FETÖ mensuplarının ve yandaşlarının en ağır cezaları alması için sabırlı hukuki sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Tüm duruşmalarda burada olacağız" dedi.

Melek Temel ise, "Bizler Bursa’mızın en büyük sivil gençlik platformu olarak vatanımızın göğsüne namahrem eli değmesine müsaade etmeyeceğiz. Darbenin de, darbe taşeronluğu yapan maşaların da ülkemizde yeşermesine izin vermeyeceğiz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizleyen bir gençlik olmayacağız. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülüp bertaraf edilmesinde yaşanan her sürecin ve sonucun milli tarihimizin altın sayfalarına yazılan büyük bir zafer olduğuna inanıyoruz. 15 Temmuz gecesi, kahraman gençlerimizin destansı savunması, bu ülkedeki herkesin önüne yepyeni bir sayfa açmıştır" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.