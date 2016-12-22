Bursalı gençlerden Halep’e 2 TIR yardım malzemesi

Bursa’da hayırsever bir gurup genç, kendi aralarında topladıkları parayla Halep’teki Müslümanlara ulaştırılmak üzere 2 TIR yardım malzemesi gönderdi.

Sınırda görevli yetkililerle irtibat kurarak en çok unun ihtiyaç olduğunu öğrenen gençler, kısa sürede 60 ton unu temin etti. 2 TIR’a yüklenen unların yanı sıra çocuklar için oyuncak ve çikolata da hazırlayan gençler, malzeme yüklü TIR’ları Özlüce’den sınıra doğru uğurladı. Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler, Halep’te zorda kalan ve hayatını kaybeden Müslümanlar ve şehit askerlerimiz için dualar okudu. Rabia selamıyla TIR’ları yolcu eden gençler, tüm vatandaşları büyük küçük demeden zorda kalan Müslümanlara yardım etmeye çağırdı.