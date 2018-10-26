Bursalı güreşçi dünya şampiyonu oldu

Makendoya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Bursalı millî güreşçi İsmail Abi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Üsküp'te 26 ülkeden toplam 600 güreşçinin iştirak ettiği şampiyonada 78 kiloda mindere çıkan İsmail Abi, 50-55 yaş kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Başkan Mustafa Dündar, kendisini ziyaret eden şampiyon güreşçiyi kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti. Osmangazi'nin Avdancık Mahallesi'nde oturan İsmail Abi'nin Makedonya'da düzenlenen şampiyonada Bursa'nın iftihar kaynağı olduğunu belirten Dündar, “Osmangazi'de her yaştan sporcuya destek veriyoruz. Yaptığımız spor tesisleri ve yatırımlarla Osmangazi'yi sporun merkezi haline getirdik. Veteran güreşçimiz İsmail Abi de dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İsmail Abi, verdiği destekten dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.