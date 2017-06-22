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22 Haziran 2017 10:40

Bursalı hafız yarışmada 3. oldu, ödülünü Cumhurbaşkanı’ndan aldı

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda üçüncü olan Bursalı hafız Osman Bostancı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Bursalı hafız yarışmada 3. oldu, ödülünü Cumhurbaşkanı’ndan aldı

22 Haziran 2017 10:40


TRT 1’de yapılan ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finali yapıldı. Ramazan ayının ilk gününden itibaren TRT 1 ekranlarında yayımlanan ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda izleyicilerden 853 puan alarak 3. olan İznikli hafız Osman Bostancı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. 8 hafızın katıldığı Kur’an tilaveti yarışmasında finale kalarak derece elde eden 3 hafıza Erdoğan, Karahisariye’nin Kur’an-ı Kerim’ini hediye etti.


Final gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan boyunca kıraatleriyle bizleri memnun eden hafız kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu gece burada 8 kardeşimiz var ama bunun dışında olan kardeşlerim de Ramazan boyunca ekranları başında izleyenleri mutlu ettiniz. Alışılmışın dışında bu yıl TRT-Diyanet işbirliği ile gerçekleştirmiş olduk. Bundan dolayı bizler de mutlu olduk. Birilerine ve kendilerine göre eleştiriler olmuş olabilir. Bunlara hiç kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Nasıl yaptığımıza bakacağız. Ve bu yarışmanın içerisinde neler var ona bakacağız. Hele hele bu Kur’an-ı Kerim olduktan sonra Kur’an-ı Kerim’in okunması olduktan sonra akan sular durur" dedi.


Erdoğan daha sonra finalde dereceye giren 3 hafız yarışmacıya Karahisariye’nin Kur’an-ı Kerimi’ni hediye etti.




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