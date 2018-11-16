Bursalı iş adamları dünyanın en önemli uzay ve havacılık merkezinde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, NASA'nın bütün insanlı uzay uçuşlarında kullandığı Kennedy Uzay Üssü ile havacılık ve uzay konularında uzman olan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi'ni ziyaret etti.

BTSO'nun Uzay Havacılık ve Savunma (UHS) Ur-Ge'si ile Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde Bursalı firmalar Amerika'da bir dizi faaliyete imza attı. Atlanta şehrinde düzenlenen FABTECH Makine ve Metal İşleme Fuarı'nda yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayan BTSO üyeleri, Kennedy Uzay Üssü ve Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi gibi uzay ve havacılık konularında önemli kurumlara da ziyaretlerde bulundu.

BTSO Uzay Havacılık ve Savunma Ur-Ge'si üyeleri ABD temasları dahilinde 1926 yılında Orlando'da kurulan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu. Üniversitenin Hükümet ve Halkla İlişkiler Direktörü Dylan Fisher tarafından karşılanan BTSO heyetine eğitim kampusunda yer alan roket, siber güvenlik, pilot eğitimleri ve astronomi gibi bölümlerde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Faaliyetlerine uçuş okulu olarak başlayan ve uzay görevleri, insansız/otonom hava araçları ve uzay fiziği gibi önemli çalışmalara imza atılan Embry Riddle Aeronautical Üniversitesi bünyesinde 100 kadar küçük uçağın yanı sıra iş jetleri ile de eğitim ve hava trafik kontrol uçuşları da gerçekleştiriliyor.

Miami'de ise Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüşen BTSO üyelerine Başkan Yardımcısı James Kohnstamm, yatırım imkânları ve teşvikler hakkında bilgilendirme yaptı. Miami'nin özellikle havacılık endüstrisinde önemli bir alt yapıya sahip olduğunu söyleyen Kohnstamm, “Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 500'e yakın firma bulunuyor. 27 bin kişinin istihdam edildiği sektör özellikle bakım, onarım, tadilat ve uçuş eğitimleri gibi konularda lider. Ayrıca havacılık konularında yetenek geliştirme programlarına da oldukça önem veriyoruz” diye konuştu.