Bursalı karatecilerden büyük başarı

İller arası İstanbul Altın Kupa Karate Şampiyonası'nda Mert Karate Spor Kulübü, 15 sporcuyla 13 final müsabakasında boy gösterdi.

Bursa'dan 15 sporcusuyla şampiyonaya katılan Mert Karate Spor Kulübü, 6 birincilik, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük alarak büyük başarıya imza attı. Madalyalarıyla Bursa'ya gelen kulübün sporcuları Ecrin Aktaş, Şerifenur Kul, Melis Güngördü, Fulya Uzunsoy, Ahmet Aydın, Yusuf Keşkekçioğlu, Eren Sever, Berkay Karaman, Efe Çataloğlu, Muhammet Babacan, Esedullah Bayır, Gökmen Kırcal, Barış Çolak, Hamza Hallaç ve Eren Cevahir, antrenörleri tarafından takdir edildi. Sporcular, önlerindeki müsabakalarda daha iyi başarılar elde edecekleri sözünü verdi.