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05 Temmuz 2017 17:28

Bursalı konserve firmasından büyük başarı

Bursa’da faaliyet gösteren Penguen Gıda, Brand Finance tarafından Türkiye’nin en değerli 100 markasından biri olarak gösterilirken gıda sektörünün de en değerli 10 markası arasına girdi.

Bursalı konserve firmasından büyük başarı

05 Temmuz 2017 17:28


Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından, 16 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin gıda alanındaki en değerli 10 markasından biri olarak gösterilen firmanın CEO’su Aykan Sözüçetin; “1989 yılında Bursa’da başlayan serüvenimiz bugün, Almanya, İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İsviçre, Rusya ve İsveç başta olmak üzere 35 ülkede devam ediyor. 28 yıl önce esas aldığımız kaliteli ve sağlıklı ürün anlayışı aynı inançla sürüyor. Ürünlerimizin tamamını yüzde yüz koruyucusuz ve katkısız olarak üretiyoruz. Bu üretim anlayışımız da bize tüketicimiz nezdinde sağlam bir güven oluşturdu. Bugün, Brand Finance tarafından gıda sektörünün en değerli 10 markasından biri olarak gösteriliyoruz. Son 3 yılda yüzde 50 büyüme kat ederek ciromuzu yaklaşık 125 milyon TL’ye çıkardık. Türkiye pazarındaki tüketicimizin memnuniyetiyle birlikte ihracat yaptığımız 35 ülkedeki tüketicilerin güvenini her geçen yıl artırdık. 2017 yılında yüzde 20 büyüme hedeflerken, bugün 230.000 metrekare açık arazi üzerine kurulu, 75.000 metrekare kapalı alanda dünya standartlarında üretim yapmaya devam ediyoruz.” dedi.


Türkiye’nin en büyük reçel üreticisi olduklarını belirten Sözüçetin, bin kişiye istihdam sağladıklarını ve yüzde 70‘i sözleşmeli olmak üzere yaklaşık 10 bin çiftçiden oluşan ve 40 bin dekar alanı kapsayan ekim alanı ile Türkiye’nin en büyük zirai hammadde alıcılarından biri konumunda olduklarını söyledi.




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