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Bursalı kuaför dünya şampiyonu oldu

İtalya’da gerçekleştirilen kuaförlük şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Bursalı kuaför Metin Eren, dünya şampiyonu oldu.

İtalya'da gerçekleştirilen kuaförlük şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Bursalı kuaför Metin Eren, dünya şampiyonu oldu.


CMC CAT Türkiye Milli Takımı ile 26-30 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde gerçekleşen dünya şampiyonasına Bursa'nın Karacabey ilçesinden katılan genç kuaför Metin Eren, yarışmadaki hünerleriyle dünya şampiyonu oldu. CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı yarışmada dünya üçüncülüğünü elde ederken, bireysel erkek saç kesimi dalında Bursa'dan kuaför Metin Eren dünya şampiyonu, üçüncülüğü Afyonkarahisar'dan Uğur Can Gönülük, dördüncülüğü İstanbul'dan Hasan Çaçan ve beşinciliği Yalova'dan İbrahim Temiz elde etti.


Türkiye'yi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yola çıktığını ifade eden genç kuaför Metin Eren, "CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı olarak sahneye yedi manken, dört kuaförle çıktık. Güzel bir performans sergileyerek, ekip olarak dünya üçüncüsü olduk. Bireysel yarışmalarda erkek saç kesimi dalında şampiyonluk kupasını alarak, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak büyük onur verdi" şeklinde konuştu.

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