Bursalı makinecilerden Fas'a ihracat seferi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (UR-GE) çerçevesinde makine sektörü temsilcileri Fas'a çıkarma yaptı.

BTSO'nun Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen UR-GE projeleri, firmaların rekabetçiliğini ve ihracatını güçlendiriyor. BTSO, istikrarlı ekonomik yapısı ile Kuzey Afrika'nın parlayan yıldızı Fas'a yeni bir ticaret seferi gerçekleştirdi. Makine UR-GE Projesi programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de katıldı. Makine sektörü temsilcileri, Fas iş dünyası temsilcileriyle ihracatı geliştirmenin yollarını aradı.

Makine UR-GE üyeleri, Kazablanka'daki B2B görüşmelerinde önemli iş bağlantıları kurma imkânı yakaladı. Sektör temsilcilerine ilk olarak Fas ekonomisi, ticarî hayat, pazar tahlili ve iş birliği imkânları konusunda brifing verildi. B2B organizasyonunda firmalar ciddî iş bağlantıları kurdu. 80'i aşkın Faslı iş dünyası temsilcisinin katıldığı organizasyonda 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleşti.

Kazablanka Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bouamara Rachid de iş görüşmelerinde Bursalı heyetle buluştu. B2B etkinliğinde Bursalı firmaların önemli bir kısmı ise Faslı firmalardan sipariş aldı. Program, aynı zamanda makine sektörü firmalarının Fas'taki bağlantılarının daha da güçlenmesine öncülük etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün gelişmiş ülkelerde en fazla önem verilen sektörler arasında yer aldığını söyledi. Makine sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan stratejik sektörlerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, “Avrupa'nın en büyük 6. makine imalatçısı olan Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı başarılarda Bursalı firmalarımızın çok değerli katkıları bulunuyor. BTSO olarak bizler de Bursa'mızın lokomotif sektörleri arasında yer alan makine sektöründe, firmalarımızın teknoloji ve Ar-Ge odaklı büyümesi adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.