Bursalı Milletvekillerinden BUÜ’yü ziyaret

Vekiller, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan üniversitenin projeleri hakkında bilgi aldı. Yusuf Ulcay, üniversitenin Bursa’nın bir değeri olduğunu ve yapılan projelerle daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Devam etmekte olan projelerin tamamlanması için destek isteyen Ulcay, üniversite olarak Bursa’ya katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Ziyarette konuşan Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesinin Türkiye’nin kalkınmasında rolünün büyük olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “Türkiye’deki 16 araştırma üniversitesinden biri olan, ‘bilimden üretime, üretimden ekonomiye’ anlayışından hareketle ülkemizin kalkınması yolunda somut adımlar atan, Bursa’mızın önemli değerlerinden üniversitemizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.