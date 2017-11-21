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21 Kasım 2017 11:58

Bursalı milli sporcudan tarihi başarı

Bursalı milli sporcu Tolga Polat, 2017 IMMAF Dünya Şampiyonası’nda 3.

Bursalı milli sporcudan tarihi başarı

21 Kasım 2017 11:58

olarak MMA Şampiyonası’nda derece alan ilk Türk olarak tarihe geçti. İngiltere’de pek çok seçkin boks kulübü ve MMA sporcusu olması nedeniyle tecrübe kazanmak için Londra’da bir süre kampa giren Tolga Polat, 2017 IMMAF Dünya Şampiyonası’nda tarihe geçti.


Bahreyn’de 2016 Açık Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Atana Krastanov ve 2016 Açık Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Marcin Kalata’nın da bulunduğu sıklette dünyanın en iyileriyle karşı karşıya gelen Polat, ilk mücadelesinde 2017 Dünya Amatör MMA Şampiyonası süper ağır sıklette İspanyol rakibi Samuel Rodriguez’i yenerek yarı finale çıktı. Rakibi Polat’ın yumruklarına dayanamadı ve ikinci rauntta pes etti. Zorlu maçının ardından geçirdiği sakatlık nedeniyle yarı finalde devam edemeyen Tolga, şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı ve MMA’da dünya derecesi alan ilk Türk olarak tarihe geçti.




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