Bursalı öğrencilere YKS’de engel yok

Bir yandan Bursa’da gerçekleştirdiği fiziki yatırımlarla vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan sosyal hizmetlerde sınır tanımıyor. Uygulamaya aldığı yatırımlarla dezavantajlı grupların hayata tutunmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarında son olarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çeşitli engelleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara taşıma sistemiyle oy kullandırarak örnek bir hizmete imza atmıştı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşta büyük memnuniyet uyandıran bu çalışmasını şimdi de YKS’ye girecek öğrenciler için uygulama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla alınan karar doğrultusunda, sınava girmesi gereken fakat çeşitli engelleri bulunan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla evçlerinden alınıp sınav merkezlerine götürülecek, sınav sonrasında ise yine aynı araçlarla alınıp evlerine bırakılacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, 0224 7161155 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabilecek.

Bursa’ya aşık olduklarını ve bu şehri kalkındırmak, bu şehirde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için gece-gündüz gayret sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde üniversite giriş sınavlarının yapılacağını, gençlerin geleceklerini etkileyen bu sınavda hiçbir Bursalı öğrencinin mağdur olmasını istemediklerini kaydetti. Bu nedenle geçen seçimde hasta vatandaşlar için düşündükleri sistemi bu sefer öğrenciler için uygulayacaklarını belirten Başkan Aktaş, 5 ambulans ve 2 engelli aracı ile öğrencilerin hizmetinde olacaklarını ifade etti.

Bu arada, YKS’ye girecek gençler yine Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda 30 Haziran 1 Temmuz günlerinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.