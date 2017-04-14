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14 Nisan 2017 11:26

Bursalı öğrencilerin basketbol başarısı

Kütahya’da yapılan okullar arası yıldız erkekler basketbol Türkiye finallerinde Bursa Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu yıldız erkek basketbol takımı ikinci oldu.

Bursalı öğrencilerin basketbol başarısı

14 Nisan 2017 11:26


4-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Kütahya’da yapılan okullar arası yıldız erkek basketbol takımı Türkiye finallerinde Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu ikinci oldu. Final maçında Özel İstanbul Eyüp Doğa Ortaokulu ile karşılaşan Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, son maçını kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Okulun kupa ve madalyalarını eski Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin olan Sabahattin Dülger’in elinden alan gençler, gurur verici bir başarıya daha imza atmanın sevinciyle Bursa’ya döndü.




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