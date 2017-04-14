Bursalı öğrencilerin basketbol başarısı

4-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Kütahya’da yapılan okullar arası yıldız erkek basketbol takımı Türkiye finallerinde Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu ikinci oldu. Final maçında Özel İstanbul Eyüp Doğa Ortaokulu ile karşılaşan Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, son maçını kaybederek Türkiye ikincisi oldu. Okulun kupa ve madalyalarını eski Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tayin olan Sabahattin Dülger’in elinden alan gençler, gurur verici bir başarıya daha imza atmanın sevinciyle Bursa’ya döndü.