Bursalı pazarcı tezgah başında söylediği şarkıyla fenomen oldu

Ünlü popçu Murat Boz da 2 hafta içerisinde 133 bin takipçiye ulaşan Mutlu ile ilgileneceğini açıkladı. Gencin tek hayali ise ünlü şarkıcı ile aynı sahnede düet yapmak.

Bursa’da 10 yıldır baba mesleği olan pazarcılık yapan Veysel Mutlu, 2 hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tezgah başında söylediği şarkıyı paylaştı. 3 bin dolayında takipçisi olan Mutlu’nun videosu kısa sürede yayılırken, takipçi sayısı da 133 bin kişiye ulaştı. Videoları 2 milyon aşkın kişi tarafından izlenen gence pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Murat Boz’dan destek mesajı

Tezgah başında şarkı söylediği sırada vatandaşların ilgiyle dinlediği Veysel Mutlu’ya bir destek de ünlü şarkıcı Murat Boz’dan geldi. Boz, Mutlu’nun paylaştığı videoya, “Yetenek her yerde yetenek. Bu zamanda mandalina bulmak zor. İlgineceğim bu kardeşimizle” diye yazdı.

İHA’ya konuşan Mutlu 10 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, “Yaklaşık 5-6 senedir şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başlayınca mandalinayı, portakalı şarkılara almaya başladım. “Mandinalar ne güzel tarzı” bir şeyler yazdım. Pazardaki müşterilerden yaklaşım çok iyi oldu. Ben de daha çok gayret etmeye başladım. Instagram’da attığım gibi birden artmaya başladı. 2 haftalık bir sürede oldu. 3-4 bin takipçim vardı, şimdi 133 bine çıktım. Beni seven insanlar çok” dedi.

“En büyük hayallerimden biri Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak”

En büyük hayalinin Murat Boz ile aynı sadece düet yapmak olduğunu ifade eden Veysel Mutlu, “En büyük isteklerimden biri “O ses Türkiye” programına çıkmak. Gerek yarışmacı olarak gerek misafir olarak onlarla görüşüp, tanışmak. En büyük hayallerimden biri Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak. Ben bile inanamıyorum nasıl böyle olduğuna. Şu an ne yapacağımı bile bilmiyorum. Daha üst yerlere gelebilirsek yabancı ülkelerden de izlenmek, dinlemek isterim, çok iyi bir duygudur. Müşterilerimiz şarkı söyleyince mandalina alıyorlar, söylemeyince almıyorlar. Aramızda artık bağ oluştu. Ben bazen durgun oluyorum, bana kızıyorlar. Haftanın 4 günü pazardayım” diye konuştu.