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Bursalı Rabia ortadan kayboldu

Bursa’nın İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Rabia Kumaş’tan haber alınamıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Rabia Kumaş'tan haber alınamıyor. Çocuğun ailesi polise başvururken, Rabia'nın bir arkadaşına 'evden kaçıyorum' diye mesaj attığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İznik'te yaşayan ortaokul öğrencisi Rabia Kumaş, dün öğle saatlerinde annesi Gülşen Akay'a, arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Telefonuna da ulaşılamayan Rabia Kumaş'ın annesi Gülşen Akay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Rabia Kumaş'ın evden çıkmadan önce bir arkadaşına 'evden kaçıyorum' diye mesaj attığı iddia edildi. Kumaş'ın annesinden boşanan babasının da bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis Rabia Kumaş'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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