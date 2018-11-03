Bursa'lı şehit baba ocağına getirildi

Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu'ndan kalp krizi geçirip şehit olan, Jandarma Er Görkem Sevim'in (20) naaşı Bursa'daki baba ocağına getirildi. Gözyaşları sel oldu.

Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda dün sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen Görkem Sevim, arkadaşları tarafından yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi. Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı.

Asker, karakola sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.

Şehidin cenazesi öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Sevim'in bulunduğu eve getirildi. Baba Sevim, oğlunun naaşı karşısında güçlükle ayakta dururken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Görkem Sevim'in cenazesi, Hamitler Mahallesinde bulunan Hamitdede Camiisinde kılınacak öğle namazına müteakip, Hamitler mezarlığına defnedilecek.