Bursalı Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir 3 ay önce evlenmiş

Suriye’nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir’in 3 ay önce evlendiği eşi ile en son dün sabah telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Şehidin yakınları Şehit Ferhat Demir’in 5 günlük düğün izninin ardından yeniden görev yerine döndüğünü, 45 gün önce dış görev için El-Bab’a gittiğini söyledi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 askerin şehit olduğu, 6’sı ağır olmak üzere 33 askerin yaralandığı ifade edilirken, şehit ateşi düşen şehirlerden birisi de Bursa oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde oturan ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Demir’in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Demir’in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Fatma Demir ile 3 ay önce düğün yapıp görevine geri dönen Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir’in evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.



En son dün sabah eşi ile görüşmüş

Şehidin amca oğlu Selim Demir, "5 kardeşlerdi, 3 ay önce evlenmişti. Kayseri’de görevliydi. 45 gün önce dış görev için El Bab’a gitmişti" dedi. Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Fatma Demir ile en son dün sabah saat 10.00’da görüştüğünü kaydeden Selim Demir, "Beş günlük düğün izni kullandı, daha sonra tekrar görev yerine döndü" diye konuştu.

Şehit Uzman Çavuşunun baba evinde 112 ambulansı ile sağlık ekipleri de hazır bekletilirken evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Uzman Çavuşun babası Bahri Demir askeri personel tarafından teselli edilirken ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Fadime Demir ise evde sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, şehidin cenazesinin Gaziantep’e getirildiği, burada yapılacak otopsinin ardından Yenişehir Havaalanına getirileceği öğrenildi.