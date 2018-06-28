Bursa’lı şehit uzman çavuş İsa Özkan’ın naaşı memleketine getirildi

Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkiinde jandarma özel harekat birliklerince düzenlenen operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle Kahramanmaraş’a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş İsa Çavuş’un naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi.

Çatışmada şehit olan asker Uzman Çavuş İsa Özkan’ın naaşı, askeri uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı’na getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, karşılamanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına yerleştirildi. Şehit İsa Özkan memleketi Bursa’nın Büyükorhan ilçesine getirildi.