Bursalı yönetmen Hollywood'a belgesel film yapacak

Bursalı yönetmen Çağlar Şapolya, bir Hollywood şirketine belgesel film yapacak. Avrupa'da sinema ve fotoğrafçılık eğitimi aldığını ifade eden Şapolya, "Türkiye'ye dönüp mesleğime başladıktan sonra, prodüksiyon şirketimi kurdum. Fotoğrafçılık olarak başladığım işimi geliştirerek sanat içerikli benzeri projeler yapmaya başladım. Artık eşim Zeynep Şapolyo ile çalışıyorum. Zeynep fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi ve aranan bir düğün ve sanat fotoğrafçısı oldu. Birçok ulusal ve uluslararası firmanın reklam ve tanıtım filmleri ile fotoğraflarını çekiyoruz. Bunun için bütün dünyayı geziyoruz. Geçen yıl 11 ayrı ülkede çekimler yaptık. Yakın bir zamanda hem Miami'de Teksaslı bir müşterimizin düğün çekimini, hem de Bursalı bir moda firmasının çekimlerini gerçekleştirdik. Avrupa ve Amerikalı müşterilerimize, Türk sanatçılarının farklı bakış açılarını yansıtan eserler sunuyoruz. New York moda haftasında yer alarak şehrimizi temsil ettik" dedi.

Sinema dünyasının merkezini oluşturan Hollywood'da bir şirketle sözleşme imzalama fırsatı bulduklarını anlatan Şapolyo, "Belgesel tarzında bir proje için el sıkıştık. Uzun soluklu ve yavaş ilerleyecek bir proje olacak. Ancak dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yapacağız. Bu proje bize Hollywood'a iş yapan ilk Bursalı yönetmen unvanı kazandıracak. Başta Osmanlı olmak birçok medeniyetin izlerini barındıran, tarihi ve kültürel zenginliğiyle sanata ve sanatçılara ışık tutan Bursa, elbette birçok sinema, tiyatro ve fotoğraf sanatçısı, ressam, yazar, yönetmen çıkarmış bir kültür şehri. Ancak, sanatçıların marka haline gelebilmek için hayat alanı olarak daha çok imkanların sunulduğu İstanbul'u tercih ettikleri de bir gerçek. Marka olmak için illa İstanbul'da olunması gerekmediğini göstermek istiyorum" diye konuştu.