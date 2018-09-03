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03 Eylül 2018 11:58

Bursalılar 2 bin metrede yüzerek serinliyor

Türkiye’nin önemli zirvelerinden olan Uludağ, yılın 4 mevsimi büyüleyici güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Bursalılar 2 bin metrede yüzerek serinliyor

03 Eylül 2018 11:58

Bunaltıcı sıcaklarda Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’a çıkanlar, kar sularıyla oluşan tabiî havuzlarda serinliyor.


Kış ve dağ turizminin en önemli mekânlarından biri olan Uludağ’da yaz aylarında şehir merkeziyle en az 10 derece sıcaklık farkı oluşurken, bazı vatandaşlar hafta sonu tatilini Uludağ ve eteklerinde piknik yaparak değerlendiriyor. Dağcılık sporu yapanlar, 2 bin 500 metrede bulunan göller bölgesini tercih ederken, günü birlik ziyaretçiler ve kampçıların tercihi ise 2000 metre yükseklikteki oteller bölgesine yakın olan Softaboğan şelalesi. Ziyaretçiler, yürüyüşün ardından, buz gibi kar sularının erimesiyle oluşan tabiî havuzlarda serinleme fırsatı buluyor.




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