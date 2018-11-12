Bursalılar hafta sonu Fetih Müzesi'ne akın etti

Bursalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gören Fetih Müzesi'ni hafta sonu 5 bin 952 kişi ziyaret etti.

Bursa'nın fethini gözler önüne seren Panorama 1326 Fetih Müzesi, kısa süre önce hizmete açılmasına rağmen Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı daha şimdiden aldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Bursa'ya gezmeye gelen vatandaşlar, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326'yı görmek için müze önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle Bursa'nın fethine merak duyanların gezmek için ilk adres belirlediği Fetih Müzesi, Cumartesi günü 2 bin 602, Pazar günü ise 3 bin 350 kişi olmak üzere hafta sonu toplam 5 bin 952 kişiyi ağırladı. Fetih Müzesi, bu rakam ile Bursa'daki bütün müzeler arasında ziyaretçi rekoruna da sahip oldu.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken sanatsal çalışmalar ile de konuklarına duygu yoğunluğu a yaşatıyor. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Bu durum, resmin gerçekliğini ve boyutlarını kavramayı sağlayacak referanslar, başlangıç ve bitiş gibi dayanak noktaları bulamamanın şaşkınlığıdır. Burası insana, kapalı bir mekana girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor.

Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul'a gitmeye çalışan Bizanslıların kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türklerinin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görüntüleri ise Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor.

İki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi'nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘merhaba' deyişi ziyaretçilere tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru'nun şehrin anahtarını Orhan Gazi'ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada ayrıca, Aktimur hisarı, Cilimboz deresi, nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey hisarı, Gökdere ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi'nin karargâhı ve askerleri dikkat çekiyor.