Bursalılar oy kullanmaya başladı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanacak 2 milyon Bursalı sandık başına gitmeye başladı. Sabah erken saatlerde sandık başına gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Yapılan hazırlıkların ardından sabah 08.00’da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

Güvenlik güçleri oy kullanılan okulların çevresinde önlemler aldı.