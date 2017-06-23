Bursalılar Ramazan’ın son cuma namazında Ulu Cami’ye akın etti

Cuma namazı nedeniyle okunan hutbede Ramazan ayı ve orucun faziletleri anlatıldı.

Ramazan ayının son cuma namazında Bursalılar Ulu Cami’ye akın etti. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da, Ramazan ayının son cuma gününde vatandaşlar başta tarihi camiler olmak üzere bütün camilere akın etti. Ramazan’ın geride bıraktığı manevi ortamda son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazı eda etmenin huzuruyla camiden ayrıldı.

Cuma namazı sebebiyle okunan hutbede de Ramazan ayının faziletlerinden bahsedildi, insanların birbirine şefkatle yaklaşma ayı olduğu anlatıldı.