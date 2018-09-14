Bursalılar Yazlık Sinemada Buluştu

'si düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında 7 ilim ve bilim insanının hikayesi beyaz perdeye taşındı. Gönül dostlarının hayatlarının konu alındığı festivalde yer alan filmlerin halk gösterimi 7-8 Eylül tarihleri arasında Bursa Orhangazi Parkı'nda kurulan özel yazlık sinemada gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivali olan Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin 5.'si gerçekleştiriliyor. 7 şehirde yaşayan 7 ilim ve bilim adamının hikayesini temel alan yarışma her yıl belirli bir tema üzerine senaryo haline getiriliyor. Yurt içi ve yurt dışından üniversitelerin iletişim fakültelerinin ortaklaşa yürüttüğü festival kapsamında 7 ilim ve bilim insanının hayatı film haline getirildi.

Festival filmleri yazlık sinemada

Bu yıl Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve BTSO destekleri ile beşincisi düzenlenen 5. Uluslararası Yed-i Velâyet 7 Vilayet kısa film festivalinin Bursa gösterimleri Orhangazi Parkı'nda kurulan yazlık sinema ile vatandaşlarla buluştu.2 Eylülde İskenderun'da başlayan gösterimler 6-7 Eylül tarihinde İstanbul Sultan Ahmet'te 8-9 Eylül tarihinde ise Bursa'da gerçekleşti. Bu yıl beşinci kez kurulan 7. Sanat Yazlık Sineması'nda 14 kısa film gösterimi yapıldı. Allah dostunun öğretilerinden esinlenerek yapılmış filmlerin 7 tanesi savaşın mağdur kadın ve çocuklarını konu alırken, 7 tanesi ise kamil insanın öğretisi üzerinden evrensel mesajlar verdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen açık hava gösterimlerinde vatandaşlara gazoz ve çekirdek ikramında bulunuldu.

Final gecesi 25 Eylül'de

5 yıldır Bursalılarla birlikte film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli,“Bursa'nın festivalimizin amacına çok yakışan bir şehir olduğunu biliyoruz.Bu yılda 7 Allah dostunun öğretilerini sinema konusu haline getirdik.Bizim çekimlerini gerçekleştirdiğimiz ve genç meslektaşlarımızın kaleme aldığı filmlerimiz ise savaşın mağdur kadın ve çocuklarını konu aldı. Bu kamil insanların hoşgörüye çağrısı üzerinden anlattığımız filmlerimizi seyirci ile buluşturmanın heyecanını bu yıl bir kez daha yaşadık” dedi.

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali 25 Eylül tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek ödül töreni ile final yapacak. Senaryo ve kısa film kategorilerinde yarışmaya katılan adaylar ödüllerini düzenlenecek törende alacak.