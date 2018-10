Bursalıların antika sevgisi

Bursa'da ayda bir defa kurulan antika pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Nilüfer ilçesi Agora Çarşısı'nda, her ayın 3. pazarında kurulan antika pazarına gelen ziyaretçiler her biri yüzlerce yıllık antika ürünlerini bulabiliyor. Antika pazarına her geldiğinde antika eşyalarla ilgili yeni şeyler öğrenen vatandaşlar, esnafın da güler yüzlülüğü ile karşılaşınca pazardan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Bursa Antikacılar ve Antika Severler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, "Bu pazarı Nilüfer Belediyesi ile 1 buçuk senelik yoğun bir çalışma sonucu kurduk. Bu proje Ankara'da başladı ve 20 senedir devam ediyor. Biz de oraya giderdik. Antikacı arkadaşlarla neden burada olmasın diye düşündük. 1 buçuk senelik yoğun çalışmanın sonunda Nilüfer Belediyesi ile Bursa Antikacılar ve Antika Severler Derneği iş birliği ile kurduk ve 2 buçuk senedir pazar hizmet vermekte" dedi

Bursa Antikacılar ve Antika Severler Derneği Basın Sözcüsü Kürşat Şahin, "İki buçuk senelik çalışmanın meyvelerini görüyorsunuz. Bu gördüğünüz kalabalık gün geçtikçe artmaya devam edecektir. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar ürünlerini sergilemek ve ürün almak için geliyorlar. Bursa bu alanda bakir bir alandı. Antikacılar ve Antika Severler Derneği Başkanı Erdal Sadıç'ın kurduğu bu pazarda herkes elinde anneannesinden, dedesinden kalma eşyaların ne ifade ettiğini ve hangi dönemden kaldığını görerek bunlara manevi değer biçebiliyorlar. Burada maksat bir şeyleri satmak değil. Halkımıza neyin ne olduğunu,, ellerindeki ürünlerin değerlerini biçme anlamında yardımcı oluyoruz. Antika severlerin pazarımızı doldurması bizim için gurur verici bir şey. Bu bize belli bir noktaya geldiğimizi anlatıyor. Bu hizmet artarak devam edecektir. Her ayın 3. pazar günü Nilüfer ilçesindeki Agora çarşısında pazarımız kurulmaktadır. Bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz. Sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye antikacılık konusunda hizmet veriyoruz. En çok Eskişehir, Kütahya, İstanbul gibi şehirlerden gelenler var. Aslında belirli bir il söyleyemeyiz çünkü burada Türkiye'nin her yerinden esnaf ve ziyaretçi bulunuyor. 16-17 saat yol tepip rızkını kazanan insanlar var. Bu insanların buraya katılması tabi çok güzel çünkü her yöreden ürün görüyoruz. Her şey illa satmak değil sadece gelip görmek de önemli. Ürünlerin yanında duygulanan ve göz yaşı döken insanlar görüyoruz. Çünkü antika geçmişi geri çağırmaktır. İnsanlara verdiğimiz bu hizmet artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.