Bursalılar’ın bilgi hazinesi Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri

Üye sayısı 34 bin 510’a ulaşan Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerini, 2018 yılının ilk altı ayında 355 bin 622 kişi ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, zengin koleksiyonu ve her geçen gün artan materyal sayısıyla Bursalıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi ile hizmet veren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2018 yılının ilk yarısında da binlerce okuru ağırladı. Üye sayısı 34 bin 510’u ulaşan Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerini, yılın ilk altı ayında 355 bin 622 kişi ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplam 106 bin 83 materyal sayısıyla Türkiye’de örnek gösterilen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü kütüphanelerinin uluslararası veri tabanı EBSCO üyeliği sayesinde de okurların, on binlerce dijital kitap ve bilgi kaynağına ulaşmasına aracılık ettiğine dikkat çekti. Bozbey, yeni bilgi sahibi olmak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyenlerin de vazgeçilmez adresi haline gelen kütüphanelerde, 40 bine yakın ödünç kitap işlemi gerçekleştiğini açıkladı.

Her yaştan ve kesimden insana kitap okuma alışkanlığını aşılamayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, bu yönde düzenlediği etkinliklerle de binlerce kişiyi hem kitap hem de yazarlarla buluşturuyor. Büyük ilgi gören ’Kadın Hayata Yakın’, ’Çocuklara Kitap Söyleşileri’, ’Edebi Kazılar’, ’Şairin Şiir Evreni’ söyleşileriyle okurları, usta yazarlarla bir araya getiren Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, kitap okumayı özendiren daha birçok etkinlikle de, 7’den 70’e her yaştan insanı kitapla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin yılın ilk altı ayında 436 oturumda düzenlediği etkinliklere 7 bin 398 kişi katıldı. 8 bin 714 öğrenciyi ağırlayan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, ’Boyun Kadar Kitap Oku’ etkinliğiyle de 2017-2018 eğitim döneminde 2 bin 435 öğrencinin, 60 binin üzerinde kitap okumasını sağladı.

Kitaplara ulaşıma engel yok

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı ve kitapla tanıştığı ’Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliği de büyük ilgi görüyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, engelli bireylerin kitaba erişimini kolaylaştıran projeleri de hayata geçirdi. Görme engelli bireyler için Akkılıç Kütüphanesi’nde sesli kitap ve Braille alfabesiyle yazılı kitap hizmeti sunan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle de ’Evlere Kitap Servisi’ hizmetiyle kitap okumada engelleri ortadan kaldırıyor.