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19 Haziran 2017 16:53

Bursalıların seferber olduğu Mustafa’dan acı haber

Bursalıların yardım için seferber olduğu Mustafa Aymergen’den acı haber geldi.

Bursalıların seferber olduğu Mustafa’dan acı haber

19 Haziran 2017 16:53


11 ay önce akciğer kanserine yakalanan ve kısa süre sonra kanserin kemiklere ve beyne sıçraması sonucu tedavi görmeye başlayan bir çocuk babası 30 yaşındaki Mustafa Aymergen, babalar gününde hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Aymergen’e, yeni yılla birlikte sosyal medyada yardım kampanyası başlatılmıştı. Bursalı yardımseverlerin destekleriyle 90 bin lira değerindeki ABD’de akciğer kanserinde yapılan testlerde yüzde 40 başarı sağlayan ve Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu (FDA) tarafından onaylanarak kısa sürede birçok hastanın ulaşmasına imkan sağlanan ilaç temin edilmişti. Babalar gününde rahatsızlanan Aymergen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Aymergen, babalar gününde Yıldırım ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığına defnedildi.




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