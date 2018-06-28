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28 Haziran 2018 10:28

Bursalıların ‘Sertap’ coşkusu

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 57.

Bursalıların ‘Sertap’ coşkusu

28 Haziran 2018 10:28

Uluslararası Bursa Festivali, Ünlü Şarkıcı Sertap Erener’i ağırladı. Konser sırasında etkisini artıran sağanak yağmura rağmen hayranları, ünlü sanatçıyı programında yalnız bırakmadı.


Groupe Renault sponsorluğunda, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sertap Erener, kendisine ait parçaları hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hareketli şarkılarıyla dinleyenleri coşturan sanatçı, zaman zaman katılımcılara duygusal anlar yaşattı.


Kendisine has tarzı, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fetheden Erener, izleyiciler ile girdiği diyaloglar ile kahkahalara yol açtı. Son bölümlerinde sağanak yağışa rağmen kalabalığın eksilmediği konserde usta sanatçı, birbirinden farklı parçalarıyla müzikseverleri coşturdu.




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