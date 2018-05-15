Bursa’nın 15 yıllık ulaşım master planı hayata geçiriliyor

10 bin kişiyle anket yapıyoruz. Bursa’da toplu ulaşımı, yaya ve bisiklet yollarını ön plana çıkaracağız. Bu yıl sonunda başlayarak 4 farklı noktada katlı yollar inşa edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 2035 yılına yönelik ulaşım master planı hazırlanıyor. Yeni planla ilgili Bursa’da tüm belediye başkanları, ulaşımla ilgili esnaf oda yöneticileri, akademik odalar ve resmi daire temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir danışmanlık firmasına Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Gökmen Ergun öncülüğünde bir master planı hazırlatılıyor.

"Ortak akılla yapıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha hızlı, konforlu, ucuz ve herkesin adil istifade ettiği bir yol ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Akıllı dokunuşlarla trafiği rahatlatma çalışması devam etmekte. 7-8 kavşak olmasına rağmen çok olumlu tepkiler aldık. Daha orta ve uzun vadede projeleri hataya geçirdiğimizde daha da rahatlama sağlanacak. Bu dokunuşlar devam edecek. Bu kenti orta ve uzun vadede muhtemel yaşanacak problemler ve büyüme potansiyeli göz önüne alınarak planlamak. Her yıl 50 bin büyüyoruz. Yatırımları buna göre planlamak amacındayız. Bisiklet ve yaya yolları, raylı sistemler, otopark politikaları, kavşak düzenlemeleri gibi şehrin kalitesini yükseltecek nitelikte 15 yıllık bir süreç için planlanması gerekiyor. 78 kavşakta 99 kent merkezi yol kesitinde trafik sayımları yapıldı. Bursa kent merkezinde 10 bin anket çalışması tamamlanmak üzere. Biz bu çalışmaları ortak akılla yapacağız. Hiç bir önyargımız yok. A’dan Z’ye herşey masaya yatırılacak. Toplu taşım hatları, raylı sistem, karayolu akslarının planlanması, kavşakların planlanması, bisiklet yolları, engelli ulaşımı gibi ana başlıklarda planlama yapılıyor. İşlerimizi yaparken, akşamdan düşünüp sabaha hayata geçirmiyoruz. Bilimsel verilerle hareket ediyoruz" dedi.

"Katlı yollar geliyor"

Yıldırım ve Osmangazi metrosunu da aynı firmayla çalıştıklarını hatırlatan Başkan AKtaş, " Yıl sonunda temel atma isteğimiz var. 5 yılda yapılan ulaşım planının güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda kurumlar arasında mutabak ve koordinasyon sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bu toplantıda, stk yöneticileri, oda başkanları, akademik odalar, bölge müdürleri, oda başkanları, şube müdürleri 150 davetlimiz var. Master planını yıl sonunda tamamlayacağız. 2018 sonunda başlatacağımız katlı yol inşaatları var. İlk başta Yüksek İhtisas Kavşağı’nda kuzey güney aksında katlı yol inşaatını başlatacağız. İzmir Yolu’nda ve 2 farklı noktada daha katlı yol çalışmamız olacak. Benzeri uygulamaları hayata geçirmek istiyoruz. Bursa bu manada ulaşımla ilgili çok sıkıntılar yaşıyor. Bursalıların hayatını kolaylaştıracak adımları atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Bursa’da nüfus yüzde 16 araç sayısı yüzde 70 arttı"

Türkiye’de bin kişiden 142’sinde otomobil olduğunu, Bursa’da bu rakamın 160’a yükseldiğin belirten Mühendislik Firması Koordinatörü Yücel Erdem Dişli, "10 yıldaki araç sayısının artışı da çok çarpıcı. 10 yılda nüfus yüzde 16, araç sahipliği yüzde 70 artmış. Araç sayısı nüfustan daha hızlı artıyor. Bu araçlarla mücadele etmek çok kolay değil. Yol yapmak yeterli olmuyor. Avrupa kentlerinde araçların sayısı dört kat fazla trafik sorunları daha az. 100 yıldır toplu ulaşım yatırımı yapıyorlar. Karayolu altyapımızı adil kullanacağız, toplu taşıma, yaya, diğer unsurlara dengeli yatırım yapmamız gerekiyor. Her yere yol yaparsak verimli olmuyor. Tanımsız alanlar olmasın, tasarlayıp uygulayalım. Nitelikli kaliteli ulaşım olsun. Yazılımlar kullanıyoruz, trafik hacimlerini, projeyle beraber değerlendirip hacmi kaldırıp kaldırmayacağını ortaya çıkarıyoruz. Matematiksel modelleme ve teknik yazılımlarla çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 25 kilometrelik karayolu koridor, katlı kavşak çalışmaları olacak. Otopark fiyatlanndırmamız taşıtların trafiğini yönetecek şekilde olacak. Bisiklet kullanımını teşvik etmemiz lazım. Bisiklet yollarının yapımı, bisikletiyle toplu taşımayı kullanması, güvenli park edip metroya bindirmesi wsös alt yapı desteklerini sağlayarak bisikleti hayatımızın parçası haline getirmemiz lazım" diye konuştu.

Nilüfer’den destek

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yayalaştırma ve bisiklet yollarına ağırlık verilmesinin, toplu ulaşım planlamasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Bozbey, "Geçen yıl ulaşımı iyileştirme projesi adı altında proje yaptırdık. 26 Mart itibariyle büyükşehir ve diğer kurumlara ilettik. Bu iyileştirme projesinden faydalanmalarını istiyoruz. En kısa sürede doğru araçla insanların ulaşmasını sağlamaktır. Katkısı desteği olan herkese teşekkür ediyorum. 15 yıllık projeksiyon master planınn en önemli ayağı aynısıyla uygulama cesareti ve uygulama anlayışını bu kentte göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de radikal kararlar alınmasını isteyerek, "Biz otomobile aşırı özgürlük vermemeliyiz. 3 önemli ulaşım aksı ağı var. Toplu ulaşım, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı. Bursa için yeraltı metro gündemde. Benim fikrim, yeni bir sayfa açmalıyız. Radikal kararları er geç almak zorunda kalacağız. Elbette günlük iyileştirmeleri yapmalıyız Bursa için de toplu ulaşımda çok radikal kararlara ihtiyaç var. Yaya ve bisiklet ulaşımını öne çıkaran hareketi öne çıkaran ulaşım yaklaşımı doğru yaklaşım" şeklinde konuştu.