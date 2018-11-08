Bursa'nın acı kaybı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin kurucu belediye başkanı Ziya Güney hayatını kaybetti. Güney için yarın Nilüfer Belediyesi önünde saat 11.30'da tören düzenlenecek.

Törenin ardından Güney'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nilüfer Belediyesi 1. Dönem Belediye Başkanı Ziya Güney'in vefat haberinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sevgili ağabeyim, değerli büyüğüm, Nilüfer'in Kurucu Başkanı Ziya Güney'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Nilüferimize, Bursamıza, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Cenazesi yarın saat 11.30'da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki törenin ardından FSM Camii'nde kılınacak Cuma namazı sonrası İhsaniye Mezarlığı'na defnedilecektir" mesajını paylaştı.

Bursa'da yayın yapan bir gazetede köşe yazarlığı yapan Güney, yazılarında iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekiyordu. En son kaleme aldığı “Çölden güneş enerjisi elde etme projesi 2" başlıklı yazısında da Afrika çölünden elektrik enerjisi temini projesinden bahsetmişti.