Bursa’nın afet riskleri güncelleniyor

Yüksek kapasiteli afet risk azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacağız” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Kızılay’ın 150’inci yılının içinde olduğumuzu dile getiren Kınık, “150 yıl süresince bu hayır yarışına, iyiliğin amiral gemisine katkısı olan nice gönüllü dostlarımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bursa’da da Kızılay gerçekten hizmetleriyle yıllarca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördü. Afetlere insanları hazırlamak için ilk yardım eğitimleri verdi. Öğrencilerimize yurt imkanları sundu. Yoksul insanlarımıza destek verdi. Bursa ile Kızılay birbirini tanıyor. İnşallah yeni dönemde bir önceki başarılı ekibimizin koyduğu çıtayı daha yukarıya taşıyacak faaliyetlerimizi yürüteceğiz” dedi.

Bugün şartların değiştiğini dile getiren Kınık, “Bugün 10-20 yıl öncesinin şartları yok. Etrafımızda beşeri afetler var. Suriye Savaşı, Irak’taki yaşanan sorunlar var. Mültecilerimiz var, burası da etkilenen şehirlerimizden birisi. Büyüyen Türkiye’nin koymuş olduğu hedefler var. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bir tanesi de 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak. Bizlerde yoksulluğu ortadan kaldırmak için çeşitli yenilikçi araçlarla çalışıyoruz. Mikro kredi, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, özellikle gençlerimizin okutulması, dezavantajlı bölgelerde yaptığımız çalışmalar mevcut. Devletimizin desteklediği bir kurum olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Bursa afetler noktasında yüksek riskli olan Marmara’nın bir destekçisi pozisyonunda olacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Kınık, “Bu bölgenin hem beşeri hem doğal afet risklerini yeniden güncelliyoruz. Yüksek kapasiteli afet risk azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacağız. Bursa’nın özellikle erişim kolaylığı, endüstri ve tarım şehri olması, yardımlaşma kültürünün gelişmiş olması, bizler açısından çok teşvik edici noktadadır” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise “Bursa Kızılay Şubesi’nin yeni yönetimine hayırlı olsun diyoruz. Kızılay bizim medarı iftiharıdır. Sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de vicdanımızın sesi, eli, gözü, kulağı, güzelliğidir. İftiharla anılacak değerli çalışmalar yapmıştır. Kızılay’ın bir ferdi olmak bana gurur veriyor. Bursa’nın stratejik konumu, coğrafi yapısı bütün çevre bölgelere hitap edecek bir güç merkezi oluşturabilecek mahiyettedir” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a seramik işlemeli çini hediye etmesi ile ziyaret basına kapalı olarak devam etti. Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve ekibi de toplantı da hazır bulundu.