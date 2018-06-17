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17 Haziran 2018 10:05

Bursa’nın akciğerleri gençleşiyor

Bursa’nın adeta akciğerleri olan Uludağ’ın eteklerinde gençleştirme çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın akciğerleri gençleşiyor

17 Haziran 2018 10:05


Bursa’nın akciğerleri olarak tabir edilen Uludağ’da yaşlı ağaçlar kesilerek yenileri dikiliyor. Ormanlarda 150-160 yaşını geçmiş çam ağaçları kontrollü bir şekilde kesilerek yerine yenileri ekiliyor. Fidanların sağlıklı büyümesi için ormanda sürekli bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.


Keles Orman İşletme Müdür Özgen Dursun, gençleştirilen ormanlarda yapılan bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. 2014 yılında yaşlı ağaçların kesilerek bölgenin temizlendiğini ve 2015 yılında da fidanların dikildiğini dile getiren Dursun, "2014 yılında makineli toprak işlemesi oldu. Ağaçlardan düşen tohumlardan tekrar fidanlar elde edildi ve fidanlar ağaçların kesildiği yere dikildi. Bu yılda İŞ-KUR’dan gelen personel fidanların daha iyi büyümesi için bakım yapıyor" diye konuştu.


Bu bölgenin otlak olarak kullanıldığını ve geçmişte bir takım sıkıntılar olduğunu ifade eden Dursun, "Burası daha önceki yıllarda sosyal meselelerden dolayı korunmuş bir sahadır. Vatandaşın otlak alanları olduğu için korumaya tabi tutulmuştur. Biz kendileri ile istişare ederek bir çalışma yaptık. 150-160 yaşında ağaçlar vardı. Burası mutlaka gençleştirilmesi gerekiyordu. Tepeleri çökmüş, yaşlı devrilmekte olan ağaçlar kesilerek yenileri dikildi. Bakım çalışması devam edecek, fidanlar 7 - 8 yaşına geldiğinde diğer yaşlı ağaçlar çıkartılarak tamamen genç bir orman olacak" dedi.




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