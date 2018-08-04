Bursa’nın altın para uzmanı

Osmanlı devrinde basılan Hamid ve Reşad altınlarını alıp satan sarraf Aytulun, bu altınların sahtelerine karşı dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Aytulun, cumhuriyet devrinde basılan sarı liraların Osmanlı liralarıyla aynı ağırlık ve ayarda olduğunu, ama Osmanlı döneminde darb edilen çeyrek, yarım, tam ve beşi birliklerin manevi değeri olduğu için daha yüksek fiyattan satıldığını söyledi.

Bu işi ustasından öğrendiğini belirten Aytulun’a hala Bursa’nın köylerinde düğün yapacak aileler telefon ederek, Osmanlı dönemi altınlarından sipariş veriyor. Bu işin ustalık istediğini ifade eden Ali Aytulun, “Sarraflık altın apara uzmanlığıdır. Kuyumculuk altın alıp satmaktır. Biz sarraflar ise sadece altın para alıp satarız. Sultan Abdülmecid döneminden sonra her türlü altın parayı alıp satmaya yetkim var. Osmanlı İmparatorluğu altın parayı kullanan nadir ülkelerden biridir. Osmanlı altın para sistemi 25 kuruştan beşibiryerdeye kadar gider. Osmanlı’nın en büyük parası 500 kuruştur. Abdülmecid sonrası her türlü altın parayı alıp satmak serbesttir. Ondan sonrası ise müzeler müdürlüğü kontrolünde yapılabiliyor. Cumhuriyet döneminde basılan tüm altın paralar, Osmanlı döneminde basılan paralarla gram ve ayar olarak aynıdır. Halkımız arasında Osmanlı devrinde basılan altın paralar daha çok rağbet görüyor. Bunun da en büyük sebebi manevi değeri. Cumhuriyet döneminde basılan altın paralarla şimdiki paralar gram ve ayar olarak aynıdır, ama fiyat olarak Cumhuriyet dönemi beşibiryerdesi 6 bin 500 lira, Abdülhamid Han dönemi beşibiryerdesi 7 bin lira, Reşad altını ise 7 bin 500 liradır. Eskiden Bursa köylerinde inci, elmas ve beşibiryerde alınmadan kızı vermezlerdi. Vatandaşımız altın alırken bildiği yerden alsın, maalesef zamanımızda Osmanlı altın lirası diye yeni basılmış altın sahte liralar basılıyor. Yani o da altın, ama Osmanlı döneminde değil de şimdi basılmış, Osmanlı dönemi altını diye satıyorlar. Bundan şikayetçiyiz, belli eski kuyumculardan alışveriş yapsınlar” dedi.